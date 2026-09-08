H&M zet in op Inditex-heimat Spanje met nieuw productiekantoor in Barcelona

H&M Group investeert in Spanje, wellicht niet toevallig de thuishaven van aartsrivaal Inditex. De Zweedse modegroep opent een nieuw productiekantoor in Barcelona, van waaruit productontwikkeling, trenddetectie en marktonderzoek zal gebeuren.

Barcelona krijgt grotere rol

H&M richt de vestiging specifiek op productontwikkeling. Volgens het bedrijf moet de locatie “een collaboratieve werkomgeving voor de productie- en inkoopteams van H&M en voor geselecteerde leverancierspartners” creëren. Vanuit Barcelona wil de groep sneller trends signaleren, nieuwe productideeën uitwerken en marktonderzoek ondersteunen.