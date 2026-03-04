Kering herstructureert: splitst organisatie in twee takken

Kering, eigenaar van Gucci, Yves Saint Laurent en meer, hertekent zijn organisatie met twee nieuwe groepsbrede expertisecentra: Industry en Client. Ook het directiecomité wordt hervormd.

Platform met twee expertisecentra

Eén overkoepelende platformstructuur met gedeelde middelen: daar kiest Kering voor in een nieuwe reorganisatie. De twee nieuwe afdelingen ondersteunen alle modehuizen van de groep, waaronder Gucci, Bottega Veneta en Balenciaga, waarbij de relevante merkenteams rapporteren aan de respectievelijke expertisecentra.