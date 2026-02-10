Kiabi gaat voor 7 nieuwe markten na nieuw groeijaar

Kiabi sloot boekjaar 2025 af met een omzet van 2,5 miljard euro, goed voor 8% groei. Dit jaar gaat de Franse modeketen voor zeven nieuwe markten, een eigen sportmerk en een nieuwe branding.

50 extra winkels in 2026

De resultaten werden bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse internationale conferentie op zijn hoofdkantoor in Rijsel. Het bedrijf wijt de prestaties aan een strategie die inzet op toegankelijkheid, innovatie en een stapsgewijs bredere propositie om gezinnen in het dagelijkse leven te ondersteunen. Kiabi versnelde niettemin ook de internationale uitrol met de intrede in vier nieuwe landen en opende 43 extra winkels, waardoor het totaal uitkomt op 648 vestigingen in 37 landen.