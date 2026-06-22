LolaLiza probeert opnieuw in het buitenland

LolaLiza heeft na de management buy-out behalve nieuwe eigenaars ook nieuwe ambities. In België ziet de directie potentieel in nog 15 regio’s. Ook in Frankrijk, Nederland en Duitsland wil de keten nieuwe pogingen wagen.

België nog een vijftiental

“Mijn droom is een Europees merk te worden”, zegt CEO en mede-eigenaar Joachim Rubin in De Tijd. LolaLiza telt vandaag 90 winkels, waarvan 83 in België, twee in Luxemburg en vijf in Frankrijk. Daarnaast verkoopt het merk via onafhankelijke modewinkels en onlineplatformen zoals Zalando. Vooral op die laatste pijlers wil de keten nu internationaal inzetten.