LVMH groeit ondanks oorlog en controverse

Het Franse luxeconcern LVMH, eigenaar van merken als Louis Vuitton, Dior en Bulgari, realiseerde in het tweede kwartaal van dit jaar 3% meer omzet. Vooral Amerikaanse consumenten dreven de verkoop, terwijl Europese markten wankelden.

Wind van voren

De totale omzet klokte vorig kwartaal af op 19,5 miljard euro, ondanks de negatieve impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Die drukte de groei met ongeveer een procentpunt, met name in de divisie mode en lederwaren. De grootste groeimotor bleek de Amerikaanse markt, goed voor een stijging van 6%. Zo compenseerde de VS grotendeels voor de dalende uitgaven in Europa, waar consumenten de vinger op de knip hielden.