Meer winst op dalende verkopen bij H&M

De H&M-groep blijft kampen met concurrentiedruk. Ook blijkt het een uitdaging om striktere voorraadcontrole te rijmen met de grillige vraag van consumenten. Toch slaagt de groep erin de winstmarges te verbeteren.

Betere balans tussen vraag en aanbod nodig

H&M Group boekt in de eerste helft van 2026 een operationele winst van 8,1 miljard Zweedse kronen (739 miljoen euro) geboekt, een stijging van 14% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Al is dat zonder de 679 miljoen kronen (62 miljoen euro) aan eenmalige reorganisatiekosten van de recente herstructureringen.