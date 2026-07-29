Okaïdi rondt gerechtelijke herstructurering af

Okaïdi kan na minder dan zes maanden zijn gerechtelijke reorganisatie afronden: moederbedrijf IDKids hertekende op een half jaar tijd het Franse netwerk, stopte structureel verlieslatende internationale activiteiten en paste het hoofdkantoor aan.

Zandlopereffect in kinderkleding

De handelsrechtbank van Rijsel heeft het voortzettingsplan van IDKids goedgekeurd. In januari vroeg IDKids bescherming aan bij de rechtbank om de schuldenlast tijdelijk stil te zetten en de hervorming van Okaïdi te versnellen.