Waarom juwelen de macht grijpen in de luxesector

Nu de glans eraf is in de luxesector, is het plots weer al goud wat blinkt. Letterlijk toch: luxemogols Richemont, LVMH en Kering voeren hun investeringen in de juwelencategorie op, nu de concurrentiestrijd versteent.

Handtassen afgedaan

De luxesector rekende in 2026 op herstel na twee jaren van krimp, maar zwakke modeverkopen en de oorlog in het Midden-Oosten drukken opnieuw op de bestedingen. Consumenten zijn prijskritisch en vooral jongere kopers tonen minder belangstelling voor klassieke tassen en schoenen. Handtassen waren nochtans jarenlang de belangrijkste winstmotor van luxeconcerns.