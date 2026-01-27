Okaïdi vraagt bescherming tegen schuldeisers

De Franse kindermodegroep IdKids, eigenaar van Okaïdi, heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd bij de handelsrechtbank in Rijsel. In België heeft de retailer een bijzondere ondernemingsraad samengeroepen.

Schuldenlast

IdKids, actief in bijna 70 landen met 1.200 winkels en bijna 6.000 werknemers, goed voor een omzet van 800 miljoen euro, torst een zware schuldenlast en ondervindt sterke concurrentie van goedkope fastfashionmerken en tweedehandsmode.

Het bedrijf heeft dinsdag uitstel van betaling aangevraagd voor zijn Franse activiteiten bij de handelsrechtbank van Rijsel. De zitting vindt plaats op volgende dinsdag 3 februari. Volgens de groep worden de franchisewinkels en buitenlandse dochterondernemingen niet door getroffen, maar in België volgt er wel een bijzondere ondernemingsraad, weet L’Echo. Het bedrijf heeft 335 winkels in Frankrijk en een dertigtal in België.

