Herstructurering veroorzaakt forse omzetdaling bij Hugo Boss
Shutterstock.com
- AI stuwt winstgroei Zalando
Zalando realiseerde in het tweede kwartaal een forse omzet- en winstgroei. De sterke cijfers zijn toe te schrijven aan de overname van About You, de versnelde ontwikkeling van de business-to-businessactiviteiten en de inzet van artificiële intelligentie.
- El Corte Inglés versnelt internationale groei dochterketen SferaMode3 augustus, 2026
Sfera, de modeketen die eigendom is van de Spaanse warenhuisgroep El Corte Inglés, opende vorig jaar 28 winkels buiten Spanje, waarmee het internationale winkelnetwerk van de keten van 346 naar 367 verkooppunten groeide, vooral via franchise.