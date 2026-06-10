Onitsuka Tiger wordt zelfstandig binnen Asics-groep

Onitsuka Tiger maakt zich los van Asics en gaat vanaf 1 januari 2027 zelfstandig opereren. Asics blijft wel de enige aandeelhouder, maar het schoenen- en lifestylelabel krijgt een eigen managementstructuur en meer autonomie.

Sterke groei

De ingreep moet Onitsuka Tiger meer slagkracht geven. Waar Asics zich steeds nadrukkelijker profileert als prestatiegericht sportmerk, wil Onitsuka Tiger zijn identiteit als modieus lifestylelabel verder uitbouwen. Het merk, bekend om zijn retro-geïnspireerde sneakers en Japanse erfgoed, treedt daarom officieel uit de schaduw van Asics, meldt Hypebeast.