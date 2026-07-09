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Geschreven door Jorg Snoeck
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Pepco krijgt na alle afslankingen een boost van West-Europa

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Mode9 juli, 2026
© Shutterstock.com

Pepco Group boekte in het derde kwartaal, zonder Dealz, een omzetgroei van 8,5%, terwijl de vergelijkbare omzet met 5,4% toenam. De retailer schrijft die vooruitgang toe aan de sterke ontvangst van nieuwe producten en de blijvende focus op prijs.

Sterke vraag in West-Europa

West-Europa trok de groei, met een stijging van de vergelijkbare omzet van 15%. In het kwartaal opende Pepco 74 winkels, waardoor het totaal op 4.151 uitkomt. Wel bereikte de groep een akkoord over de verkoop van Dealz in Polen, als onderdeel van een bredere vereenvoudiging en een scherpere focus op de sneller groeiende en rendabelere Pepco-kledingactiviteiten.

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