Te warm om te shoppen: hittegolf zet rem op zomersolden

De Belgische moderetail sloot de zomersolden af met een beperkte omzetdaling: zelfstandige modehandelaars verkochten gemiddeld bijna 1% minder dan vorig jaar, blijkt uit een bevraging van Mode Unie en UNIZO.

Sterke start, maar…

De solden begonnen gunstig dankzij het zonnige zomerweer. De hittegolf tijdens de eerste week keerde het tij echter snel. Een derde van de winkeliers boekte een hogere verkoop, terwijl 27,5% op hetzelfde niveau bleef. Bij 39,1% daalde de omzet.

“Klanten bleven grotendeels weg en de klanten die kwamen shoppen, kochten hoofdzakelijk hoogzomeritems, waardoor duurdere kledingstukken zoals zomerpulls en broeken meer bleven liggen”, zegt Chiel Sterckx van Mode Unie en UNIZO. Al wogen ook de geopolitieke spanningen en de vrees voor hogere olie- en consumentenprijzen op het vertrouwen.

Vooral kleding- en schoenenwinkels voelden de terugval. Lingeriezaken profiteerden juist van een sterke vraag naar badmode. In de laatste twee weken trokken de winkels opnieuw meer shoppers, maar die opleving kon het omzetverlies uit de eerste helft van juli niet volledig compenseren.

Helft voelt Shein-effect

Nog bijna de helft van de ondernemers wijst volgens Mode Unie ook naar de concurrentie van internationale webshops. Van de ondervraagde handelaars zegt 46,4% dat klanten minder of anders kopen door spelers als Shein en Amazon.

Mode Unie en UNIZO verwelkomen daarom de Europese pakjestaks. De organisaties vragen tegelijk strengere controles en handhaving op online verkoopkanalen. “Het kan immers niet dat zelfstandige handelaars, die zelf vaak controles krijgen, de dupe zijn van de oneerlijke marktpraktijken van deze internationale spelers”, aldus Sterckx.

Voor het winterseizoen overheerst optimisme: ruim 71% van de modehandelaars verwacht evenveel of meer te verkopen dan in de winter van 2025.