Tendam boekt recordomzet in eerste helft van 2026

De Spaanse modegigant Tendam, bekend van Women’secret, Springfield en Cortefiel, heeft opnieuw een groei met dubbele cijfers gerealiseerd in de eerste helft van 2026. Daarmee trekt de groep de recordkoers van vorig jaar door.

Sterke digitale groei

Tendam realiseerde in de eerste helft van 2026 een omzet van 744,9 miljoen euro, wat een stijging van 10,7% betekent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om de sterkste eerste helft in de geschiedenis van het bedrijf, en dat na een recordjaar 2025.