[Analyse] Mode ruimt baan voor beauty in de Europese e-commercemarkt

De Europese onlineverkoop van mode, beauty en luxe blijft groeien, maar de machtsverhoudingen verschuiven. Beauty presteert beter dan mode, terwijl marktplaatsen en tweedehandsplatformen een steeds groter deel van de cross-border retail naar zich toe trekken.

Tiende meer in het buitenland

De 500 grootste internationale webwinkels en marktplaatsen in mode, beauty en luxe realiseerden vorig jaar samen een onlineomzet van 120 miljard euro. Daarvan kwam 79 miljard euro uit verkopen over de landsgrenzen heen, of ongeveer twee derde van het totaal. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van Cross-Border Commerce Europe.