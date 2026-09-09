Nike-aandeelhouders wijzen meer klimaattransparantie af

De aandeelhouders van Nike hebben een voorstel voor meer transparantie over de klimaatdoelstellingen van het sportmerk verworpen. Wel keurden beleggers het omstreden beloningspakket van het topmanagement goed.

Duurzaamheid onder druk

Het voorstel van vermogensbeheerder Green Century Capital Management vroeg Nike om duidelijker uiteen te zetten hoe het zijn uitstootdoelstellingen voor 2030 wil halen. Het sportmerk beloofde in 2019 om de uitstoot uit de eigen activiteiten tegen 2030 met 65% te verminderen en die in de toeleveringsketen met 30%. In zijn rapport over boekjaar 2024 meldde Nike dat de uitstoot in de keten 11% lager lag dan in basisjaar 2015.