Inditex boekt opnieuw recordwinst

Inditex, het moederbedrijf van onder andere Zara, Bershka en Massimo Dutti, heeft in het afgelopen halfjaar opnieuw een recordwinst behaald na een sterke omzetstijging, zowel in de fysieke winkels als online.

Ook tweede jaarhelft startte sterk

De omzet van Inditex steeg in de eerste zes maanden van het boekjaar met 7,6% naar 19,8 miljard euro, de nettowinst steeg met 6,8% naar bijna 3 miljard euro. De groei in omzet is te danken aan sterke prestaties in zowel de fysieke winkels als de online verkoop. Bij constante wisselkoersen stegen de verkopen zelfs met 9,2%. De brutomarge nam toe met 8,3% tot 11,6 miljard euro, wat resulteert in een marge van 58,7% van de totale verkopen, een verbetering van 40 basispunten ten opzichte van het eerste semester van 2025.