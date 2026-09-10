Primark dan toch overstag: start met thuisbezorging

Primark gaat in Groot-Brittannië thuisbezorging aanbieden. De prijsvechter neemt zo afscheid van een jarenlang principe: online bestellen mocht, maar de klant moest zijn aankoop in de winkel ophalen. De koerswijziging komt er nu de modeketen zich afscheurt van moederbedrijf Associated British Foods en de Europese verkoop onder druk staat.

Click & Collect maakte de weg vrij

Primark hield thuisbezorging lang af omdat de lage verkoopprijzen moeilijk te combineren vielen met de kosten van e-commerce en logistiek. De keten koos daarom voor een winkelgedreven model, aangevuld met een website, voorraadchecks en later Click & Collect.