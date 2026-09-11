Oxfam: “Tweedehands via Vinted vervuilt vijf keer meer”

Niet elke vorm van tweedehandsconsumptie is even duurzaam. Volgens een nieuw rapport van Oxfam veroorzaken platformen als Vinted een veel grotere koolstofvoetafdruk dan lokale kringloopwinkels. De NGO waarschuwt bovendien dat commerciële tweedehandsmodellen overconsumptie zelfs kunnen aanwakkeren.

“Niet alle tweedehands is gelijk”

Voor elke vijf kilogram kleding die via een kringloopwinkel wordt verkocht, ontstaat volgens berekeningen van adviesbureau RDC Environnement ongeveer 0,6 kilogram CO₂-uitstoot. Bij commerciële tweedehandswinkels loopt dat op tot 2,9 kilogram, bij digitale platformen zoals Vinted tot 3,1 kilogram.