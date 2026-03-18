Xandres rolt tweedehands online en internationaal uit

Xandres lanceert zijn tweedehandsplatform Xandres Preloved in de Benelux en Duitsland via een eigen website. Ook kunnen klanten binnenkort in alle winkels gedragen items inleveren.

Rendabiliteit testen

Na testen met tweedehandsverkoop in de winkels in Gent en Brugge, volgt nu een volledige uitrol. Via de webshop Xandres Preloved kunnen klanten gedragen stukken van het merk kopen en verkopen. Dat deelt Jasmien Wynants, externe duurzaamheidsstrateeg (Masjien), op LinkedIn.

De lancering valt binnen het door de Europese Unie gefinancierde ‘Just Fashion EU Project’. Via dat traject onderzoekt Xandres of het verlengen van de levensduur van kledingstukken rendabel kan worden binnen het bestaande businessmodel. Voor de technische basis van de webshop werkt Xandres samen met het Franse technologiebedrijf Faume, dat gespecialiseerd is in whitelabel-resale.

Naast de webshop breidt het merk ook de fysieke terugname van kleding uit. Vanaf 20 april kunnen klanten gedragen items inleveren in alle vijftien eigen Xandres-winkels in ruil voor een voucher.