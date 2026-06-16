Yaya versnelt Belgische expansie met drie nieuwe winkels

Yaya gaat voor groei in België: het Nederlandse modemerk opende pas een grote flagshipstore in Antwerpen, en nu kondigt eigenaar Patrick Draijer ook al vestigingen aan in Oostende en Leuven.

Vlaggenschip in Antwerpen

In Antwerpen opende Yaya aan de Korte Gasthuistraat, in het winkelgebied de Wilde Zee, haar vlaggenschip voor de Belgische markt. “Dit is denk ik wel wat je een vlaggenschip kunt noemen”, aldus Draijer op LinkedIn. “Wat een heerlijke locatie, wat een pand, maar liefst 350 vierkante meter. Hier komt ons Yaya-DNA in al z’n facetten samen. De luchtigheid, de ruimte, de configuratie die uitnodigt om te ontdekken. In al dit, komt de collectie volledig tot zijn recht en kan in al haar elegantie stralen.”