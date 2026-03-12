Zalando groeit dankzij AI en overname About You

Zalando groeide stevig in 2025, vooral door investeringen in technologische en logistieke efficiëntie. Het Duitse modeplatform ziet de omzet stijgen naar 12,3 miljard euro en rekent in 2026 op verdere groei dankzij AI, nieuwe apps en integratie van About You.

Integratie About You

Bij Zalando steeg de omzet met 16,8% tot 12,3 miljard euro, terwijl het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) met 15,6% opliep tot 591 miljoen euro. Ook het handelsvolume (GMV) – de totale waarde van alle verkopen via het platform – groeide met 14,7% tot 17,6 miljard euro.