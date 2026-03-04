Zeeman benoemt ex-Ahold Delhaize manager tot nieuwe CEO

Zeeman meldt dat Boudewijn van Nieuwenhuijzen per 1 augustus 2026 de nieuwe Chief Executive Officer wordt. Hij volgt Erik-Jan Mares op, die het bedrijf de afgelopen negen jaar heeft geleid.

20 jaar ervaring

Boudewijn van Nieuwenhuijzen heeft meer dan twee decennia aan internationale leiderschapservaring binnen retail, FMCG en groothandel, zegt Zeeman in een persbericht. Zijn laatste functie was CEO van Super Indo in Indonesië, onderdeel van Ahold Delhaize. Hij vervulde ook leidinggevende functies bij HEMA en werkte bij Unilever. “Zijn bewezen vermogen om strategische helderheid te combineren met hands-on uitvoering en mensgericht leiderschap maakt hem een uitstekende match voor Zeeman”, aldus de retailer.

“We zijn verheugd Boudewijn van Nieuwenhuijzen te verwelkomen als de nieuwe CEO van Zeeman,” zegt Bert Roetert, namens de Raad van Commissarissen. “Zijn brede internationale ervaring, duidelijke strategische visie en sterke focus op mensen en commerciële prestaties maken hem de juiste leider. We kijken ernaar uit om met hem samen te werken.”

Zoals eerder aangekondigd blijft Erik-Jan Mares CEO tot 1 juli 2026.