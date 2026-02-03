Neolytics luidt nieuw tijdperk in: waar zichtbaarheid intelligent wordt.

(Publireportage) De Belgische retailwereld krijgt er een revolutionaire innovatie bij. Neopaul-signs, al decennialang een referentie in kwalitatieve lichtreclame met esthetisch topdesign, bundelt de krachten met The Retail Factory, specialist in datagedreven inzichten voor fysieke retail.

Een nieuwe categorie binnen retail

Samen lanceren ze Neolytics, ’s werelds eerste slimme lichtreclame, die klassieke zichtbaarheid transformeert tot een intelligent meetsysteem. Hoewel The Retail Factory al langer retailers inzicht geeft in bezoekers en passanten, ligt het innovatieve nu in het subtiel integreren van de technologie in een volledig op maat gemaakte lichtreclame, die niet alleen elegant oogt, maar ook de installatie vergemakkelijkt.

Dries Martens, zaakvoerder van Neopaul-signs , en Jef Van Herck, commercieel directeur bij The Retail Factory (TRF), vertellen over hun samenwerking en hoe dit de fysieke retail voorgoed zal veranderen.

“Lichtreclame is al decennialang een vaste waarde in retail,” begint Dries. “Het is en blijft een van de krachtigste manieren om je merk zichtbaar te maken, dat verandert niet. Maar we zagen dat de behoefte breder ging. Met Neolytics bouwen we verder op die sterke basis. Lichtreclame zorgt voor aandacht. Neolytics toont nu ook hoeveel aandacht u krijgt en wat die aandacht oplevert.”

Het idee om de klassieke lichtreclame slimmer te maken, ontstond toen Neopaul-signs en The Retail Factory een gezamenlijke opportuniteit zagen.

Jef: “We weten allebei dat er een gigantisch gat zit tussen zichtbaarheid buiten en gedrag binnen. Retailers weten reeds veel over hun klanten ín de winkel, maar nog zeer weinig over hun bezoekers en passanten op straat, aan het raam, bij de pylon sign of aan de parking. Met Neolytics vullen we die leegte op en leggen we nadruk op het zichtbaar maken van het potentieel. Dit is de eerste oplossing die zichtbaarheid combineert met intelligence.”

Creatie van een nieuwe standaard: technologie geïntegreerd in design

Het doel was om de slimme technologie van TRF op een subtiele manier in de lichtreclame te integreren, terwijl Neopaul-signs zorgde voor het strakke, stijlvolle en volledig op maat ontworpen design. De ingebouwde TRF-sensor registreert 24/7 bezoekers en passanten, analyseert gedrag en levert waardevolle inzichten, zonder dat dit ten koste gaat van het elegante design of de installatiegemak. “Voor de retailer voelt het aan als een prachtige lichtreclame, maar hij biedt nu ook realtime inzichten in het gedrag en de bewegingen van de mensen rond de locatie,” legt Dries uit.

Meten is weten. Maar dan buiten, op straat-niveau

Waar lichtreclame vroeger vooral diende om zichtbaar te zijn, gaat Neolytics een stap verder. Het systeem registreert volledig geanonimiseerde demografische gegevens van iedereen in de omgeving: passanten die langslopen, bezoekers die de winkel betreden, en personen die even stilstaan bij de etalage, inclusief de duur van hun aandacht. Capture rate, footfall, window performance en zone-analyse worden automatisch inzichtelijk gemaakt, volledig GDPR-conform.

De ingebouwde AI-technologie werkt met 98% nauwkeurigheid en biedt diepgaande inzichten in bezoekersstromen, dwell time, demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en lengte, individuele en groepsbewegingen, routes én parkeer- en verkeersstromen bij pylon signs.

Jef Van Herck licht toe: “Neolytics maakt het voor retailers mogelijk om de volledige omgeving van hun locatie te meten, niet enkel wat er binnen gebeurt. Ze krijgen een duidelijk beeld van de bewegingen en interesses van mensen op straat, kunnen hun zichtbaarheid strategisch verbeteren en hun marketing effectief afstemmen op de bezoekers die er écht toe doen. Het is dé offline manier om A/B-testing toe te passen en maximale impact te realiseren.”

Dries voegt toe: “Retailers investeren al jaren in zichtbaarheid, maar wisten nooit precies welke effecten hun inspanningen hadden. Met Neolytics wordt dit inzichtelijk, en dat op een esthetische en afgewerkte manier. Zo combineer je klassieke lichtreclame met intelligente data die direct inzetbaar is voor strategische beslissingen.”

Een innovatie die de customer journey volledig in kaart brengt

“Veel retailers beschikken over klantendata, maar weten vaak weinig over wat er buiten in de winkelstraat gebeurt, en of deze een match is met de target group.” vertelt Jef. “En juist daar begint het verkoopproces. Neolytics geef inzicht in, onder andere, volgende vragen: Zijn het de juiste doelgroepen voor je winkel? Welke bezoekers besteden echt aandacht aan je etalage, en welke lopen voorbij zonder te kijken?

Dries vult aan: “Eerder was het nooit eenvoudig om te meten of je inspanningen de juiste mensen bereiken. Met Neolytics krijg je ook inzichten in welke momenten en touchpoints de meeste impact hebben en waar je kansen liggen om je strategie te optimaliseren.”

Volgens beide partners verandert Neolytics de manier waarop fysieke locaties bekeken en begrepen worden. “Het aankoopproces begint vanaf het moment dat een winkel zichtbaar is,” aldus Jef. “Bij The Retail Factory maakten we al langer inzichtelijk hoe een passant een bezoeker wordt en uiteindelijk klant; met Neolytics is dit proces nu volledig geïntegreerd in één systeem.”

Dries vult aan: “Wat organisaties bijzonder aanspreekt, is dat Neolytics geen extra complex systeem vereist. Het voegt simpelweg een slimme laag toe aan de lichtreclame, waardoor de zichtbaarheid niet alleen behouden blijft, maar ook waardevolle inzichten oplevert over de interesse en het gedrag van van mensen in en rondom uw locatie.”

Voor shops, retailparken en shoppingcentra en meer, op elke hoogte, in elk weer

Neolytics is ontworpen om krachtig en flexibel ingezet te worden, ongeacht de locatie of omstandigheden. Of het nu gaat om winkels in drukke winkelstraten, façades van individuele shops, winkels met parkeerplaatsen, retailparken, grote shoppingcentra of publieke ruimtes beheerd door steden en gemeenten, het systeem registreert continu en betrouwbaar. Zelfs op pylon signs en totemborden blijft de technologie stabiel, ongeacht hoogte of weersomstandigheden, waardoor organisaties, vastgoedbeheerders en lokale overheden een compleet inzicht krijgen in hun omgeving.

Jef Van Herck licht toe: “Op deze locaties kunnen we niet alleen voetgangers volgen, maar ook voertuigen, vrachtwagens en fietsers. Daarbij brengen we verkeersstromen en de herkomst van bezoekers in kaart. Daarnaast houden we dwell time op parkings bij, volgen we routes en analyseren we hoe mensen zich bewegen in en rond de locatie. Dat geeft retailers, retailparken en steden en gemeenten alles wat ze nodig hebben om hun rendement te optimaliseren, de bezoekerservaring te verbeteren en publieke ruimtes efficiënter te beheren.”

“Neolytics zal de retail veranderen”

Beide partners zijn ervan overtuigd dat Neolytics niet zomaar een product is, maar een mijlpaal voor fysieke retail. “De fysieke wereld wordt meetbaar op dezelfde manier als de online wereld. Retailers kunnen eindelijk het volledige traject van passant naar bezoeker en klant volgen, en weten welke acties daadwerkelijk effect hebben,” vertelt Jef.

Dries: “En dit is nog maar het begin. Met Neolytics transformeren we zichtbaarheid in strategie en signage in intelligentie. Retailers krijgen inzicht in wat werkt én waar kansen liggen om hun fysieke locaties te optimaliseren.”

De data komt tot leven in het gepersonaliseerde portaal

Alle inzichten uit Neolytics worden vertaald naar overzichtelijke, gepersonaliseerde dashboards in het portaal van The Retail Factory. Hier kunnen retailers zelf aan de slag met de data, trends analyseren en op basis van concrete feiten direct aanpassingen doorvoeren.

Jef: “Of je nu per uur, dag, week of maand kijkt, alles wordt weergegeven in duidelijke visuele trends. Je kunt periodes vergelijken, benchmarks bekijken en precies zien waar het goed gaat en waar bijsturing nodig is. Zo kunnen retailers hun marketing, personeelsplanning en locatiebeleid proactief verbeteren.”

Het portaal maakt van de inzichten een krachtig strategisch instrument. Retailers kunnen experimenteren, resultaten meten en hun acties direct optimaliseren, waardoor elke investering in zichtbaarheid, etalages of activaties meetbaar wordt terugverdiend.

Neem een kijkje op deze pagina voor nog meer informatie over Neolytics, of neem contact op met info@theretailfactory.eu of info@neopaul.com