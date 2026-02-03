Retaildesign in 2026: tussen durf, flexibiliteit en welzijn

Retailers investeren opnieuw met meer vertrouwen in hun winkelinrichting, maar doen dat gerichter en doordachter dan voorheen. Dat blijkt uit recente projecten en uit het nieuwe trendoverzicht van het Retail Design Lab aan de UHasselt.

Modulaire concepten

De focus verschuift in retaildesign van grootschalige, periodieke make-overs naar flexibele ontwerpen die voortdurende aanpassing mogelijk maken. Volgens Katelijn Quartier, professor retaildesign aan UHasselt, markeert die evolutie een duidelijke breuk met het verleden. “Retaildesign moet vandaag meebewegen met snelle veranderingen in consumentengedrag en technologie. Winkels kunnen zich niet meer veroorloven om elke zeven jaar alles overhoop te halen,” zegt Quartier.

Ontwerpers ontwikkelen daarom steeds vaker modulaire concepten, waarbij retailers kleinere zones kunnen vernieuwen zonder de hele winkel te sluiten. Dat zorgt voor een continue stroom van vernieuwing, met lagere investeringspieken en minder verspilling.

Van globalisering naar lokale verankering

Het trendoverzicht toont hoe retaildesign inspeelt op bredere megatrends zoals globalisering en digitalisering, maar die vertaalt naar een lokale context. Internationale ketens kiezen nog altijd voor schaalbare concepten, maar voegen daar lokale accenten aan toe in materialen, inrichting en storytelling. Die lokalisering versterkt de authenticiteit van de winkel en creëert een duidelijker onderscheid met online kanalen.

Digitalisering blijft zichtbaar aanwezig, maar verliest zijn spectaculaire rand. Technologie ondersteunt het winkelbezoek eerder subtiel, bijvoorbeeld via digitale labels, data-gestuurde indelingen of hybride online-offlineconcepten.

Duurzaamheid als ontwerpkader

Ook duurzaamheid verschuift van marketingclaim naar structureel ontwerpkader. Retailers houden bij nieuwe projecten rekening met materiaalkeuze, energieverbruik en aanpasbaarheid op lange termijn. Flexibele ontwerpen beperken de nood aan volledige afbraak en heropbouw, wat zowel economisch als ecologisch voordeel oplevert.

Die duurzaamheidsambitie vertaalt zich ook esthetisch. Ontwerpers kiezen vaker voor natuurlijke materialen zoals hout en voor ruwe, eerlijke afwerkingen. Decoratieve betonpleister of Mortex duiken steeds vaker op, niet alleen omwille van hun robuuste uitstraling, maar ook omdat ze slijtvast zijn en lang meegaan.

Welzijn en rust in de winkel

Een andere duidelijke trend is de aandacht voor welzijn. Winkels moeten niet langer alleen prikkelen, maar ook rust bieden. Meer daglicht, groen en open ruimtes zorgen voor een aangenamere sfeer en verlengen de verblijfsduur. Die benadering sluit aan bij de bredere focus op gezondheid en mentaal welzijn in de samenleving.

“Consumenten zoeken plekken waar ze zich goed voelen, niet alleen plaatsen om transacties te doen,” zegt Quartier. Retaildesign speelt daarop in met zachtere kleurpaletten, natuurlijke texturen en een betere akoestiek. De winkel evolueert zo van verkooppunt naar belevingsruimte, zonder te vervallen in overdaad.

Continue verandering als norm

Het trendoverzicht maakt duidelijk dat retaildesign vandaag draait om individualisering en beleving, maar binnen een rationeel kader. Retailers durven opnieuw investeren, en dat gebeurt met meer aandacht voor rendement, duurzaamheid en flexibiliteit. De winkel van de toekomst is geen vaststaand eindpunt, maar een dynamisch geheel dat voortdurend kan worden aangepast.