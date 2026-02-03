Van microshops tot kunstspektakels: dit was retaildesign in 2025

Retailers deden dit jaar hun uiterste best om consumenten op te vrolijken met nieuwe winkelconcepten en -designs. In een jaar van onzekerheid en voorzichtige consumenten, reageren merken met verbeelding, verfijning en compactere formats.

1. Comfort, de luxe voor iedereen

Beleving leek in 2025 hét strategisch antwoord op de structurele druk. “The show must go on”, klonk het in de sector meer dan eens, en dat motto werd zichtbaar in winkelstraten wereldwijd. Zachte tinten, warme materialen en premiumcomfort domineerden in alle segmenten, tot de prijsvechters toe. Zo ontwikkelde zelfs Lidl in Berlijn een opvallend luxueuzer concept voor de Galeria-warenhuizen.

Lidl @Galeria Berlin

Lidl @Galeria Berlin

Lidl @Galeria Berlin

Gezelligheid en premiumervaringen zijn niet langer voorbehouden aan de luxecategorie. Standaard Boekhandel en Club installeerden leeshoeken die de winkel transformeren tot huiskamer. Zara breidde het netwerk van in-store koffiebars uit, en King Jouet experimenteerde met een heuse “King’Dultes”-speelkamer voor volwassenen.

2. Winkel of kunstgalerij?

Al was lang niet alles zacht en intiem: sommige retailmerken gingen net voor explosies aan visueel spektakel. Conceptuele merken als Adererror en Gentle Monster versterkten hun reputatie met nieuwe winkels die installaties, architectuur en moderne kunst verweven tot totaalervaringen.

Gentle Monster Paris

Gentle Monster Paris

Gentle Monster Paris

Maar ook Zara liet mode, design en architectuur samenkomen, in samenwerking met Belgisch designer Vincent Van Duysen. De inzet: emotionele aantrekkingskracht creëren die online retail niet kan repliceren.

3. Gemak is de essentie

Toch hoeft niet alles zo blits te zijn, benadrukt H&M-topman Pär Lindbäck: “naadloos gemak is vandaag de essentie van retailbeleving”. Zelfscankassa’s, slimme technologie en omnichannel-integraties bieden volgens hem het comfort waar mensen écht naar op zoek zijn. Eerder dan schakelen tussen twee uitersten, vinden artistieke beleving en datagedreven efficiëntie elkaar.

H&M Lange Munt Gent

H&M Lange Munt Gent

H&M Lange Munt Gent

Zo werd 2025 ook een jaar van microformats. De trend naar kleiner, flexibeler en efficiënter retailen versnelde vooral in stedelijke gebieden. Sportretailers Decathlon en A.S. Adventure breidden hun citystores uit, gericht op nabijheid en snelle rotatie. Carrefour test The Box, een mobiele winkel van minder dan 50 m² op Winterpret in Brussel, terwijl Colruyt Group voor Okay een autonome containerwinkel met plantaardige producten opende.