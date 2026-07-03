[In Beeld] Marie-Stella-Maris opent 20e boetiek in Mall of the Netherlands

Marie-Stella-Maris rondt de kaap van 20 winkels met een nieuwe boetiek in Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. De winkel is 64 vierkante meter groot en biedt het volledige assortiment aan.

Premiumzone

De nieuwe vestiging bevindt zich in The Gallery, het premium fashion- en lifestylegedeelte van het winkelcentrum, dat jaarlijks meer dan 15 miljoen bezoekers ontvangt. Het is de tweede winkel van het Amsterdamse lifestylemerk binnen een shoppingdestination van Unibail-Rodamco-Westfield, na de opening in Stadshart Amstelveen.

Met de nieuwe locatie zet Marie-Stella-Maris zijn strategie voort om aanwezig te zijn in premium retailomgevingen waar merkbeleving centraal staat. De winkel van ongeveer 64 vierkante meter biedt het volledige assortiment aan bodycare- en home fragrance-producten en beschikt ook over een Refill Bar, waarmee klanten verpakkingen kunnen navullen.

Volgens Buhrmann groeit de vraag naar premium lifestylemerken waarin “geur, design en beleving samenkomen”. De nieuwe boetiek moet daarom niet alleen de positie van het merk in Nederland versterken, maar ook bijdragen aan de internationale groeiplannen.

Omnichannelmodel

Marie-Stella-Maris groepeert zijn activiteiten rond een omnichannelmodel waarin eigen winkels, wholesale, hospitality en e-commerce elkaar aanvullen. De boetieks fungeren daarbij als fysieke merkervaringen waar consumenten de producten kunnen ontdekken.

Het in 2011 opgerichte merk is B Corp-gecertificeerd en koppelt zijn commerciële activiteiten aan maatschappelijke impact. Via het businessmodel draagt het bedrijf bij aan projecten voor schoon drinkwater en hygiëne. Volgens het bedrijf hebben die initiatieven inmiddels meer dan 145.000 mensen wereldwijd bereikt.