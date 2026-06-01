Marie-Stella-Maris haalt luxeveteraan Alessandra Elia aan boord

Marie-Stella-Maris benoemt Alessandra Elia tot Chief Marketing Officer. Elia brengt meer dan twintig jaar ervaring mee, die ze opdeed bij onder meer Burberry, Gucci Fragrances en L’Occitane.

Ervaring bij internationale luxemerken

De marketingexpert trad op 1 juni toe tot het leadershipteam van het Amsterdamse premiummerk, dat onder andere verzorgingsproducten en huisparfums aanbiedt. Elia krijgt de verantwoordelijkheid over de internationale merkstrategie, positionering, productontwikkeling en de verdere uitbouw van een omnichannel merkbeleving.

Eerder werkte Elia veelal in de luxe- en verzorgingssectoren, bijvoorbeeld bij Montblanc, Bugaboo en Procter & Gamble. Ze deed ervaring op in verschillende Europese markten, waaronder Italië, Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. “Met Alessandra halen we een uitzonderlijk sterke internationale merkbouwer aan boord”, zegt CEO Kika Buhrmann. “Haar ervaring binnen enkele van ’s werelds meest toonaangevende luxury- en premiummerken sluit naadloos aan bij onze volgende groeifase.”

Focus op Europa en impact

Marie-Stella-Maris wil zich verder ontwikkelen tot een Europees premium lifestylemerk, met een groeiend netwerk van boetieks en internationale samenwerkingen. Het bedrijf zet daarbij in op een omnichannelstrategie met eigen winkels, wholesaleactiviteiten, hospitalitypartnerschappen en digitale verkoopkanalen.

Josha Jansen, die tijdelijk de rol van CMO vervulde, schuift door naar de nieuwe functie van Brand & Impact Director. Jansen was als een van de eerste medewerkers betrokken bij de ontwikkeling van het merk en zal zich voortaan concentreren op de impactstrategie van de organisatie. Maatschappelijke impact vormt immers al sinds de oprichting een belangrijk onderdeel: via de Marie-Stella-Maris Foundation ondersteunt het B Corp-bedrijf wereldwijd duurzame waterprojecten, waarmee naar eigen zeggen inmiddels meer dan 145.000 mensen zijn bereikt.