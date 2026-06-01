Unilever investeert 250 miljoen euro in wereldwijd innovatiecentrum in de VS

Unilever, de Britse multinational achter merken als Dove, Vaseline en Axe, bouwt een nieuw wereldwijd innovatiecentrum in New Haven, Connecticut. Het centrum, goed voor een investering van 270 miljoen dollar, wordt een hub voor R&D rond persoonlijke verzorging, schoonheidsproducten en welzijn.

“Dit centrum brengt ons sneller naar de toekomst,” aldus Herrish Patel, president van Unilever USA en CEO van Personal Care North America. “Hier komen wetenschap, technologie en cultuur samen, zowel voor de Amerikaanse markt als wereldwijd.” New Haven ligt zelf ook midden in een snelgroeiende cluster van biowetenschappelijke innovatie, met toegang tot universiteiten en honderden bedrijven.