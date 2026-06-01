Puig “niet te koop” na mislukte deal met Estée Lauder

De geplande fusie tussen cosmeticaconcern Estée Lauder en het Spaanse parfumbedrijf Puig is afgeblazen, na interne conflicten en onverwachte eisen. Puig benadrukt nu op eigen houtje verder te willen, ondanks andere geïnteresseerde partijen.

Informatielekken en familietwisten

Een combinatie van informatielekken, meningsverschillen tussen de machtige aandeelhoudersfamilies en onverwachte eisen van make-upgoeroe Charlotte Tilbury zouden roet in het eten hebben gegooid. Puig verwierf de merkrechten van Tilbury in 2020, maar zij behoudt een minderheidsbelang tot 2031 en wilde nu contract heronderhandelen.