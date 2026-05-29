Nexeye opent 750e optiekwinkel in Europa

Optiekretailer Nexeye viert een nieuwe mijlpaal met de opening van zijn 750e winkel. De vestiging in winkelcentrum Frölunda Torg in Göteborg onderstreept de groeiversnelling van het concern achter Hans Anders, eyes+more en Direkt Optik.

Eyes+more drijvende kracht

Nexeye mikt erop om tegen eind 2028 de kaap van 1.000 winkels in Europa te ronden. De groep is vandaag actief in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zweden, en opent momenteel gemiddeld twee nieuwe winkels per week. Alleen al dit jaar komen er meer dan zeventig vestigingen bij in Oostenrijk, Zweden en Duitsland. Volgens het bedrijf ondersteunen een schaalbare organisatie, gedeelde technologie en een gecentraliseerde supplychain de snelle uitrol.