AVA brengt nostalgie naar de winkelvloer met Diddl

Diddl is terug van weggeweest: de iconische muis verovert opnieuw de harten van jongvolwassenen. Bij AVA liggen daarom sinds kort tientallen producten met het figuurtje in de schappen, van geparfumeerd briefpapier tot rugzakken en knuffels.

Comeback van de nineties

De collectie roept herinneringen op aan de jaren negentig en begin jaren tweeduizend, toen Diddl-items op schoolpleinen werden geruild als kostbare schatten. “De nostalgische Diddl-items liggen opnieuw in de rekken, met onder andere het briefpapier met herkenbare geur die instant nineties- en nillies-herinneringen oproept”, aldus de retailer.

Maar het assortiment is ook verder uitgebreid, met onder andere make-uppaletten, rugzakken en knuffels. Ook Diddlina, de partner van Diddl, en hun vrienden Pimboli en Loupsily maken deel uit van de collectie. De producten zijn verkrijgbaar in alle AVA-winkels in België en Luxemburg, en via de webshop.

De collectie komt ook voor AVA zelf op een nostalgisch moment: het familiebedrijf, met 52 fysieke winkels, blaast dit jaar 70 kaarsjes uit. Op de Retail Marketing Day op 24 september vertelt de derde generatie aan het roer, met name Fay en Koen Van Weddingen, hoe ze de 70-jarige retailklassieker – net zoals Diddl – weer dichter bij de mensen willen brengen.