Crocs lanceert exclusieve Lego-schoen

Lego en Crocs hebben een meerjarige wereldwijde samenwerking aangekondigd. De eerste drop: een paar schoenen in de vorm van de bekende bouwsteen, voor net geen 200 euro…

Verzamelobject

Twee iconische merken gaan samen exclusieve producten op de markt brengen. “De samenwerking combineert de gedurfde geest van Crocs met de grenzeloze verbeeldingskracht van de Lego Groep, wat resulteert in een unieke fanbeleving die alleen deze twee merken samen kunnen creëren”, zegt het persbericht.

De eerste lancering is de “Lego Brick Clog”, een verzamelobject in de vorm van een oversized paar schoenen met de typische vier noppen op de zool. Hij is vanaf 16 februari wereldwijd online te bestellen, voor 199,99 euro. Daar komt dan ook wel een Lego Minifiguur met vier paar eigen miniatuur Crocs-schoenen. Later volgen nog meer productlanceringen, zowel voor volwassenen als voor kinderen.