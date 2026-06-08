Decathlon-medewerkers staken over heel Frankrijk

Meer dan 1.000 werknemers van Decathlon legden zaterdag in heel Frankrijk het werk neer uit onvrede over hun loon. De actie volgt op maandenlange spanningen tussen de vakbonden en de directie.

Eisen loononderhandelingen

“Onze koopkracht gaat achteruit, terwijl de resultaten van het bedrijf blijven verbeteren”, klinkt het bij de actievoerders. Vakbondsvertegenwoordigers klagen ook over een toenemende werkdruk. Volgens hen worden functies complexer en verdwijnen er tegelijkertijd arbeidsplaatsen, waardoor medewerkers meer taken moeten uitvoeren zonder bijkomende verloning.