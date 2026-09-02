Smyths Toys lanceert Belgische webshop met kortingactie

In de aanloop naar de opening van een eerste fysieke winkel in België, heeft Smyths Toys, de Ierse speelgoedreus, alvast zijn Belgische webshop geopend. Nog tot 6 september loopt er een lanceringsactie.

10 euro korting

De Ierse speelgoedketen, die eerder dit jaar in stilte een Belgische vennootschap oprichtte en binnenkort een eerste winkel opent in het retailpark City Nord in Gosselies, nabij Charleroi, heeft zopas zijn Belgische webshop gelanceerd, die zowel in het Frans als het Nederlands beschikbaar is.

In afwachting van een winkelbezoek kunnen klanten er kennismaken met het assortiment en de eerste bestellingen plaatsen. Als lanceringsactie belooft Smyths Toys 10 euro korting bij aan aankoop vanaf 50 euro. Levering is gratis vanaf een besteding van 25 euro.

Waarnemers kijken uit naar de komst van Smyths Toys, dat immers een van de grootste speelgoedretailers in Europa is, sterk vertegenwoordigd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar ook aanwezig in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en sinds 2023 in Nederland, waar de keten intussen acht winkels heeft.