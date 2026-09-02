Standaard Boekhandel lanceert bezorging op dezelfde dag vanuit alle winkels

Klanten van Standaard Boekhandel en Librairie Club kunnen vanaf vandaag hun online bestellingen dezelfde dag laten leveren. De retailer werkt daarvoor samen met crowdshippingplatform Shopopop.

Bezorgd vanuit een winkel in de buurt

Standaard Boekhandel Group is de eerste speler in de boekensector die voor same day delivery samenwerkt met crowdshippingplatform Shopopop. De dienst is vanaf de lancering beschikbaar vanuit 168 Belgische vestigingen: het gaat om 129 winkels van Standaard Boekhandel en 39 winkels van Librairie Club. De leveroptie geldt voor producten die online te bestellen en in de betreffende winkel op voorraad zijn. De bestelling wordt verwerkt vanuit een winkel in de buurt, binnen een straal van maximaal 10 kilometer van het leveradres.

Bestellingen voor levering dezelfde dag kunnen tot 15.45 uur worden geplaatst. De klant kan tijdens het afrekenen kiezen uit vijf tijdsloten: 10.30-12.00 uur, 12.00-14.00 uur – 14.00-16.00 uur, 16.00-18.00 uur en 18.00-20.00 uur. Een particulier haalt de bestelling vervolgens op in een winkel in de buurt en brengt ze aan huis.

Extra flexibiliteit

De retailer zegt in te spelen op de groeiende verwachting van klanten om online bestellingen snel en flexibel thuis te ontvangen. “We zien dat klanten steeds vaker verwachten dat een online bestelling zich aanpast aan hun planning, en niet omgekeerd. Met same day delivery voegen we een nieuwe, flexibele optie toe aan ons bestaande aanbod. Dankzij onze 168 winkels kunnen we online bestellingen bovendien lokaal verwerken en snel bij de klant brengen,” zegt Veerle De Witte, CEO van Standaard Boekhandel Group

Same day delivery biedt extra flexibiliteit wanneer een klant snel iets nodig heeft, maar niet naar de winkel kan of wil. De bestelling hoeft bovendien niet op het eigen adres te worden geleverd: wie een cadeau bestelt, kan het rechtstreeks bij de ontvanger laten bezorgen, eventueel met een gratis cadeauverpakking. Tijdens een testfase reageerden klanten positief op de nieuwe leveroptie. Gratis is de dienst niet: de klant betaalt een vast tarief van 5,99 euro, ongeacht de waarde van de bestelling. Click & Collect blijft gratis, terwijl reguliere thuislevering via bpost 3,99 euro kost en gratis is vanaf een bestelwaarde van 30 euro.