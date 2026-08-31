Decathlon aast op Sport 2000

Decathlon wil een participatie van 50% nemen in de Franse winkelketen Sport 2000, om zijn positie te versterken in landelijke regio’s en in de skigebieden. Als de deal wordt goedgekeurd, betekent dat verdere consolidatie op de Franse sportwinkelmarkt.

Strategisch partnerschap

Decathlon heeft een intentieverklaring ondertekend voor de aankoop van 50% van Sport 2000 France, eigendom van de groep Céraclès Coopérative. De mededeling maakt gewag van een strategisch partnerschap waarbij de Sport 2000-winkels na de transactie onafhankelijk blijven opereren: de participatie zal enkel betrekking hebben op de centrale, die instaat voor de inkoop, de samenstelling van het assortiment, de logistiek en de marketing.