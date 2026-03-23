Decathlon trekt nu ook in bij Ikea Hengelo

Ikea verhuurt vanaf volgend jaar zo’n 3.000 vierkante meter in zijn vestiging in Hengelo aan Decathlon. Eerst wordt de winkel nog heringericht: de vestiging wordt kleiner door het veranderende klantgedrag en de groei van online.

Minder winkelruimte nodig

Na de zomer starten de verbouwingen bij Ikea Hengelo: de showroom blijft behouden, terwijl de afdeling woonaccessoires compacter wordt ingericht. De vrijgekomen ruimte op de begane grond gaat volledig naar Decathlon. “Wij staan bekend om het slim en efficiënt omgaan met elke vierkante meter, dat passen we ook toe in onze eigen winkels”, zegt Sandra Schouten, CFO van Ikea Nederland.