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Geschreven door Pauline Neerman
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Ikea test terugkoopservice via recyclewinkels Droppie

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Wonen7 september, 2026

Ikea trekt naar de stad voor tweedehands: in Utrecht start de woonwinkelketen een samenwerking met recycleketen Droppie, waar consumenten voortaan gebruikte Ikea-producten kunnen inleveren in ruil voor een tegoedbon.

Bereikbaarheid is drempel

Bij drie Droppie-vestigingen in Utrecht kunnen klanten vanaf nu gebruikte Ikea-meubels en accessoires afgeven. De producten gaan vervolgens naar de Ikea-vestiging in Utrecht, waar medewerkers ze controleren, prijzen en opnieuw verkopen in de Tweedekanshoek. Voor het eerste rolt de keten zo zijn terugkoopservice uit buiten de eigen winkels.

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