Ikea: prijsdruk verandert wat consumenten van hun woning verwachten

Betaalbaarheid speelt een steeds grotere rol in hoe consumenten hun woning inrichten. Toch blijven veel mensen investeren in kleinere aanpassingen, vooral in opbergruimte. Dat blijkt uit de nieuwe wereldwijde Life at Home-studie van Ikea.

Continu kleine klusjes

Financiële zorgen wegen zwaar op de woonconsument: 37% van de consumenten wereldwijd noemt het huishoudbudget en het beschikbare inkomen als één van hun belangrijkste zorgen. Bijna twee op de drie zoekt minstens af en toe actief naar het goedkoopste product. Vooral lagere inkomens voelen die druk. Van hen zegt 37% dat de financiële situatie alleen kleinere aankopen voor de woning toelaat. Bij hogere inkomens is dat 21%.