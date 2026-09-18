Unilever se sépare désormais également de Zwitsal

Unilever cède la marque de produits de soins pour bébés Zwitsal à la société néerlandaise Royal Sanders. Le fabricant, notamment des marques Melkmeisje, Van Gils et Odorex, reprendra la marque au début de l’année prochaine.

Spécialiste des soins

Cette cession s’inscrit dans le cadre de la rationalisation en cours du portefeuille de marques d’Unilever. Ces dernières années, le groupe s’est déjà séparé, entre autres, de De Vegetarische Slager, Unox, Conimex et Becel. Ses activités dans le domaine des glaces, avec des marques telles que Magnum et Ben & Jerry’s, ont également été scindées.

Zwitsal, connu pour ses produits de soins pour bébés aux emballages jaunes, disparaît désormais également du portefeuille d’Unilever. Selon le groupe, cette cession s’inscrit dans son ambition de devenir « une entreprise plus simple et plus ciblée ».

L’acquéreur, Royal Sanders, basé à Vlijmen, est entièrement spécialisé dans les soins personnels. Outre Melkmeisje, Van Gils et Odorex, l’entreprise compte également dans son portefeuille des marques telles que Sanicur, Fresh Up et ProSet. Les parties prévoient de finaliser la transaction début 2027. Le montant payé par Royal Sanders pour Zwitsal n’a pas été divulgué.