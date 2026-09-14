Wibra lance une gamme de lessives sous sa marque propre

Wibra lance une gamme de lessives sous sa nouvelle marque maison W-care. Il s’agit d’une première remarquable pour le discounter, qui souhaite peut-être, grâce à cette initiative, réduire sa dépendance vis-à-vis de sa « marque phare » exclusive, Dasty.

Rapport qualité-prix

Sous le nom de W-care, Wibra lance une nouvelle gamme de lessives pour le linge blanc, de couleur et foncé. Un flacon de 1,5 litre coûte 2,99 euros et permet d’effectuer 42 cycles de lavage. Cela revient à environ 7 centimes par cycle, alors que, selon le discounter, le coût par cycle dépasse facilement les 60 centimes avec certaines lessives de grandes marques.

« La lessive est un produit dont tout le monde a besoin et la lessive est une activité à laquelle chaque foyer est confronté. C’est pourquoi nous avons tenu à proposer ici précisément une bonne qualité à un prix Wibra très compétitif », explique Amela Hodzic Meric, chef d’équipe consommation et acheteuse chez Wibra. Lors du développement de W-care, l’accent n’a pas été mis uniquement sur le prix, mais aussi sur la composition, le parfum, l’emballage et la facilité d’utilisation. « En fin de compte, le produit doit avant tout être de bonne qualité et remplir sa fonction. Et le parfum reste un aspect important. »

Jusqu’à présent, Wibra ne disposait pas de véritable marque maison : outre de nombreuses marques nationales, le discounter vend également beaucoup de produits sans marque et de marques peu connues. L’une des raisons possibles du développement d’une marque propre réside peut-être dans le fait que le détaillant souhaite réduire sa dépendance vis-à-vis de sa marque emblématique Dasty, qui propose une large gamme de produits d’entretien et de lessive : contrairement à ce que beaucoup pensent, cette marque n’appartient en effet pas à la chaîne, qui la commercialise toutefois en exclusivité.