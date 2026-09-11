WONDR abandonne aussi bien ses vagues que ses bars

La marque belge de soins WONDR élargit son offre avec une nouvelle gamme de produits et se dote parallèlement d’une nouvelle identité visuelle. Les éléments graphiques ondulés cèdent la place à une image de marque plus épurée, qui devrait mieux s’adapter à une gamme de produits plus large. En effet, cette gamme s’enrichit pour la première fois de produits liquides.

Un adieu difficile

Le nouveau style introduit notamment un grand nom de marque vertical, des silhouettes de produits reconnaissables et une palette de couleurs plus uniforme. La forme caractéristique de la barre WONDR classique occupe également une place de choix sur les emballages. Le cofondateur Tibbe Verschaffel qualifie ce changement de « particulièrement important ». Il affirme avoir longtemps tenu à conserver les « vagues » emblématiques, car elles garantissaient la reconnaissance du produit en rayon.

« Pour moi, le branding ne se résume pas à se demander : “Qu’est-ce qui est le plus beau ?” Il s’agit avant tout de savoir : qu’est-ce qu’une personne reconnaît en deux secondes dans un rayon bondé ? », écrit-il sur LinkedIn. Selon Verschaffel, cette refonte de l’image de marque ne signifie donc pas un adieu : « Une refonte de l’image de marque ne doit pas signifier que l’on abandonne sa reconnaissance. Il faut simplement la recoder. »

Du solide au liquide ?

Ce n’est pas le seul changement majeur, car en parallèle, WONDR élargit sa gamme au-delà des barres de soins solides qui ont fait la renommée de la marque. Les nouveaux WONDR Liquids comprennent un shampoing, un après-shampoing et un gel douche prêts à l’emploi. Les produits sont conditionnés dans de fines canettes en aluminium, qui servent de recharges pour un flacon réutilisable. Avec cette extension, WONDR cherche à toucher les clients qui ne souhaitent pas passer entièrement aux « barres » solides ou aux pains de savon.

Ces deux lancements sont d’ailleurs liés, car la nouvelle image de marque vise à regrouper visuellement ces deux types de produits sous une même architecture de marque. La nouvelle identité de marque fait donc son apparition pour la première fois avec la gamme Liquids et sera désormais étendue à d’autres emballages.

Au fait, avez-vous déjà visionné le spot publicitaire pour les WONDR Liquids? Si oui, vous comprenez sans doute pourquoi sa société mère Planet B ne peut manquer au Retail Marketing Day, le 24 septembre à Bruxelles. Ruben Renaer, Chief Digital Officer, y prendra la parole, tout comme Els Lagrou (Albert Heijn), Fay Van Weddingen (AVA) et bien d’autres.