Brico Planit rejoindra Colruyt sur le site Makro à Deurne

La réhabilitation de l’ancien site Makro à Deurne s’accélère. Après l’annonce de l’ouverture d’un magasin Colruyt Professionals sur ce site le 16 septembre, Brico Planit indique viser début 2027. La chaîne reprendra également l’exploitation du drive existant.

Magasin et drive-in

Brico Planit a signé un accord prévoyant non seulement la mise en service d’environ 8 000 m² de surface de vente dans le bâtiment principal, mais aussi celle du drive-in d’environ 11 000 m² dédié aux matériaux de construction, où les clients pourront retirer facilement des produits volumineux et lourds.

L’ouverture par Colruyt Group d’un nouveau magasin Colruyt Professionals sur le site, prévue le 16 septembre 2026, avait déjà été annoncée cette semaine. Cela donne un nouvel élan au réaménagement du site, où le tout premier magasin Makro de Belgique avait ouvert ses portes en avril 1970. Ce magasin a définitivement fermé ses portes le 30 décembre 2022. Depuis lors, le bâtiment commercial était en grande partie inoccupé. Une partie du complexe et du parking avait été temporairement réaffectée à l’entreposage de véhicules.

Nouveau nom

L’arrivée de Brico Planit s’inscrit dans la continuité de l’utilisation historique du site, où, outre le grand magasin Makro, existait déjà un drive-in distinct dédié aux matériaux de construction. Bientôt, cette partie du complexe retrouvera une vocation forte. Au cours des prochains mois, l’aménagement, la préparation technique et la mise en œuvre pratique se poursuivront.

La station-service existante restera également opérationnelle sur le site et fonctionnera désormais sous la bannière de TINQ. Ainsi, dès le début de 2027, le site existant sera à nouveau occupé à 80 % et pourra renouer avec son dynamisme d’antan, comme à l’époque de Makro. Le site portera désormais le nom d’« Ertbrugge District », indique le communiqué de presse de LCV Real Estate. L’investisseur immobilier a racheté, en collaboration avec des partenaires (dont Colruyt Group), les anciens sites belges de Makro et Metro à Metro Properties Holding.

Éviter la vacance

La réaffectation du complexe va de pair avec la vision d’avenir plus large pour le site. En juillet 2026, la province d’Anvers a entamé la préparation du Plan d’exécution spatial provincial « Driehoek Ertbrugge-Zuid » : celui-ci doit définir le futur cadre spatial pour les fonctions économiques, écologiques et de mobilité dans la région.

« Avec l’arrivée de Brico Planit et de Colruyt Professionals, nous montrons que nous voulons aller de l’avant avec ce site d’importance historique. Nous redonnons vie au site en y ramenant de l’activité et des emplois, et nous exploitons le patrimoine immobilier existant de manière judicieuse. Dans le même temps, nous sommes conscients que l’avenir à long terme de ce lieu ne pourra être couronné de succès que s’il est le fruit d’une concertation constructive et ouverte avec toutes les autorités compétentes, les riverains et les autres parties prenantes. Ces projets ne constituent pas une fin en soi, mais une étape concrète dans un parcours d’avenir soigneusement élaboré », déclare Dirk Deroose, PDG de LCV Real Estate. La remise en service du bâtiment existant permet d’éviter une inoccupation prolongée et de redonner au site une activité quotidienne et des emplois actifs.