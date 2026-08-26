Bauhaus se retire de Norvège et ferme tous ses magasins

La chaîne de bricolage Bauhaus quitte la Norvège après près de vingt ans. Les trois magasins fermeront leurs portes fin octobre, entraînant la suppression de 223 emplois. Le groupe allemand estime ne pas avoir suffisamment de perspectives pour y exercer une activité rentable à long terme.

Pas de perspectives

Bauhaus met un terme à ses activités en Norvège. Les trois magasins de bricolage situés dans les régions d’Oslo et de Stavanger devraient fermer leurs portes fin octobre. La chaîne a déjà commencé à liquider ses stocks restants. La société norvégienne doit être entièrement liquidée d’ici la fin de l’année. « La liquidation restante de l’entreprise sera achevée au plus tard le 31 décembre 2026 », indique Bauhaus.