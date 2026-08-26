Hornbach guide ses clients jusqu’au bon rayon grâce à son application

Hornbach lance une fonctionnalité de navigation dans son application pour tous ses magasins de bricolage aux Pays-Bas. Les clients reçoivent sur leur smartphone un itinéraire menant à l’allée, au rayonnage et à l’étagère où se trouve un produit. La chaîne de bricolage a testé cette technologie pendant un an à Nimègue.

Alléger la charge de travail

Quiconque part à la recherche d’une vis spécifique dans un grand magasin de bricolage peut être amené à parcourir une distance considérable. Hornbach souhaite limiter ces recherches grâce à une nouvelle fonctionnalité de navigation intégrée à son application. Depuis le 26 août, les clients peuvent l’utiliser dans l’ensemble des dix-huit magasins néerlandais.

Selon Hornbach, cette fonctionnalité doit non seulement faire gagner du temps aux clients, mais aussi soulager les employés. « D’un seul coup d’œil, ils voient où ils doivent se rendre et se dirigent directement vers l’article », explique Jochem van Breda, responsable des processus et des projets chez Hornbach Pays-Bas. « Trouver immédiatement ce que l’on cherche fait gagner du temps et évite d’avoir à parcourir les allées ou à demander de l’aide à un employé. »

Testée pendant un an

Le client sélectionne d’abord un article dans l’application, puis choisit l’option « itinéraire ». Pour déterminer le point de départ, l’utilisateur scanne le code-barres d’un produit situé à proximité. L’application affiche ensuite l’itinéraire à suivre sur un plan.

Hornbach a testé le système au cours de l’année écoulée dans son magasin de Nimègue. Selon la chaîne, les utilisateurs ont réagi positivement et cette fonctionnalité a même incité certains clients à installer l’application. « Ils apprécient d’avoir le contrôle », explique Van Breda. « Ils se déplacent dans le magasin à leur rythme sans avoir à demander de l’aide. »