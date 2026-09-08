Hornbach surprend par une croissance forte et soutenue

Chez Hornbach, le chiffre d’affaires et les bénéfices ont tous deux fortement progressé au cours du dernier trimestre. Le groupe de magasins de bricolage connaît une croissance nettement plus rapide que celle du marché du bricolage, mais maintient ses prévisions annuelles malgré ces solides performances.

Une demande soutenue

Entre juin et fin août, le chiffre d’affaires de Hornbach Holding a progressé de 7,3 % pour atteindre 1,81 milliard d’euros. Le résultat d’exploitation ajusté (EBIT) a connu une hausse encore plus marquée : +12,8 %, à 124,6 millions d’euros. Selon Hornbach, le groupe a bénéficié d’une « demande solide de la part des clients » et d’une moyenne de 1,3 jour de vente supplémentaire par rapport au même trimestre de l’année dernière.