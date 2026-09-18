Van Marcke vend des magasins pour réduire ses dettes

Van Marcke vend des biens immobiliers commerciaux et réduit son réseau afin de dégager des liquidités. Le spécialiste des salles de bains et du chauffage affiche une dette nette de 188 millions d’euros et a de nouveau enregistré une perte l’année dernière.

La moitié du nombre de magasins

L’entreprise familiale a déjà vendu trois de ses dix-sept salles d’exposition en Belgique, en France et au Luxembourg, et en a repris une partie en location. À terme, Van Marcke souhaite vendre toutes ses salles d’exposition et réduire de moitié la surface commerciale totale. Le réseau des soixante-dix succursales Van Marcke Technics va également être réduit.