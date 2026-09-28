MiConcept double son réseau de magasins : « Si les clients continuent à venir en magasin, nous devons les choyer »

Alors que le secteur des télécommunications se numérise de plus en plus, MiConcept mise justement davantage sur les magasins physiques. Les franchisés Joeri Sobry et Els Neven ont repris cet été trois Telenet Centers à Louvain, Hasselt et Genk. Leur réseau de magasins a ainsi doublé d’un seul coup, passant de trois à six points de vente. « Le client qui se rend encore en magasin fait l’effort de s’y rendre. Le service doit donc être irréprochable. »

L’ancrage local, un atout

À première vue, Joeri Sobry et Els Neven semblent aller à contre-courant. Alors que les opérateurs télécoms orientent de plus en plus leurs clients vers les applications, les sites web et les chatbots, le duo à la tête de MiConcept étend considérablement son réseau de magasins physiques. Depuis le 1er juillet, les Telenet Centers de Louvain, Hasselt et Genk font également partie de leur entreprise. Avec les points de vente existants à Saint-Trond, Tirlemont et Vilvoorde, cela porte le total à six magasins et plus de cinquante collaborateurs.