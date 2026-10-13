Incident cybernétique chez Ahold Delhaize : « Les données des clients n’ont pas été compromises »

Ahold Delhaize ne dispose d’aucun indice laissant supposer que des données de clients ou d’entreprises aient été volées lors de l’incident de cybersécurité auquel le distributeur est confronté depuis dimanche après-midi. Les systèmes sont actuellement redémarrés de manière contrôlée.

« Des progrès ont été réalisés »

Une grande incertitude règne toujours autour de l’incident informatique qui a touché Ahold Delhaize dimanche après-midi. Le distributeur ne confirme pas s’il s’agit d’un piratage informatique : l’enquête est toujours en cours, précise l’entreprise. De nombreux observateurs estiment que cela pourrait bien être le cas et critiquent le manque de communication.

Le distributeur a toutefois indiqué mardi après-midi qu’il n’y avait pour l’instant aucun indice laissant penser que des données de clients ou d’entreprises aient été volées lors de cet incident. Ahold Delhaize affirme travailler à une solution. Des progrès ont été réalisés, ce qui a permis d’entamer un redémarrage contrôlé de certains systèmes.

Chez Albert Heijn aux Pays-Bas, le site web est toujours hors service (il en va de même pour les chaînes sœurs Etos et Gall & Gall) et les clients ne peuvent donc pas passer de commandes en ligne. L’application est également temporairement indisponible. Les étiquettes électroniques dans les magasins affichent les prix corrects, mais pas encore les offres Bonus.

Chez Delhaize en Belgique, le service client est à nouveau joignable. Le site web fonctionne, les commandes en ligne sont possibles avec un choix limité de créneaux horaires, et les magasins sont approvisionnés sur la base des commandes antérieures.